Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Социальные контракты в России оказались бесполезны для помощи бедным

ОНФ: у 78,5 процента заключивших соцконтракты доход остался ниже прожиточного минимума

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Институт социальных контрактов для помощи бедным в России оказался неэффективным, у подавляющего числа граждан, которые им воспользовались для преодоления трудной ситуации, нет положительной динамики. К такому выводу в результате мониторинга пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), пишет РБК.

На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил организации проанализировать результаты внедрения социальных контрактов. Он подчеркнул, что в первую очередь ждет от них реальных результатов, чтобы у людей был шанс дальнейшего трудоустройства или организации бизнеса.

В общей сложности заключенные в прошлом году социальные контракты охватили 981,2 тысячи граждан, средний размер выплаты составил 22,1 тысячи рублей. Чаще всего их заключали на помощь в поиске работы (40 процентов), помощь в сложной жизненной ситуации (27 процентов), поддержку в ведении индивидуальной предпринимательской деятельности (24 процента) и помощь в ведении личного подсобного хозяйства (9 процентов).

Таким образом, деньги получили 5,5 процента малоимущих россиян, но только у 22,5 процента участников программы доход по ее итогу превысил величину регионального прожиточного минимума. Еще у 30 процентов доход вырос, но по-прежнему остается ниже прожиточного минимума, а у 47,5 процента доход и вовсе не изменился.

По оценкам ОНФ, эффективнее всего оказались предпринимательские контакты. Именно у запросивших такой вид помощи граждан наблюдался активный рост благосостояния — у 45,6 процента доходы превысили прожиточный минимум.

Материалы по теме:
В России снова начнут печатать купюры в пять и десять рублей. Зачем возвращают в оборот забытые деньги?
В России снова начнут печатать купюры в пять и десять рублей.Зачем возвращают в оборот забытые деньги?
25 июля 2022
Аллах дает. В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
Аллах дает.В России хотят разрешить вести бизнес по законам шариата. Почему инвесторы ждали этого годами?
26 июля 2022

Социальным контрактом называется соглашение, которое граждане с семьями, чей доход ниже регионального прожиточного минимума, заключают с органами социальной защиты. В его рамках государство обязуется оказать разовую материальную помощь, те или иные услуги, приобрести необходимые товары. В свою очередь, получатели должны будут пройти переобучение, трудоустроиться или развивать собственное дело.

В октябре 2020 года министр труда Антон Котяков заявил, что в России насчитывается порядка 20 миллионов человек, или 13,5 процента граждан, живущих за чертой бедности. Тогда Путин призвал использовать для борьбы с бедностью социальный контракт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Суд на Украине отменил пожизненный приговор российскому военному
Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России
Стало известно о возможном разделе бизнеса «Яндекса»
Настроения европейских потребителей оказались самыми мрачными за всю историю
DHL прекратит доставку грузов и документов внутри России
Опубликовано видео открытия магазина Mango в центре Москвы
Эстония предложила закрыть россиянам въезд в Европу
Бейонсе выпустила новый альбом впервые за шесть лет
СКР возбудил дело после украинского удара по СИЗО с бойцами «Азова» в ДНР
Одна из бывших республик СССР захотела принимать карты «Мир»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.