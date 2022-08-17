Экс-главу управления МЧС осудили на шесть лет за злоупотребление полномочиями

В Кургане экс-главу управления МЧС осудили на шесть лет за приемку бракованных роботов

В Кургане суд приговорил к шести годам колонии бывшего главу областного управления МЧС Олега Рожкова за превышение и злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Также его лишили специального звания «полковник внутренней службы» и запретили занимать должности на госслужбе в течение двух лет.

По данным следствия, в 2018 году он принял и подписал акты о приемке бракованной техники — роботов для нужд МЧС — на общую сумму в 56 миллионов рублей. Также с февраля 2019 он в течение года незаконно пользовался спецтехникой управления — использовал снегоходы и квадроциклы ведомства в личных целях. Кроме того, в сентябре 2019 года после истечения срока временного исполнения обязанностей на должности начальника курганского ГУ МЧС он ввел в заблуждения главного бухгалтера и убедил его продолжить начислять выплаты.

Расследованием дела занимались следователи СКР во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ России по Курганской области.

Рожков занимал должность начальника управления с 2010 по 2020 год. Всего он прослужил в МЧС более 30 лет.