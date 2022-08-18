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В Крыму обвинили Украину в начале массированной информкампании

Советник главы Крыма Крючков обвинил Украину в начале массированной информкампании

Фото: Unsplash

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что Украина запустила массированную информационную кампанию против республики. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Крючков обвинил Украину в начале массированной информкампании против республики и рассказал, что в социальных сетях и мессенджерах возникают провокационные группы.

«Украина начала массированную информационную кампанию против жителей Крыма. Создаются провокационные группы в социальных сетях и мессенджерах», — написал он.

Представитель властей Крыма также призвал внимательно относиться к данным СМИ и социальных сетей. «Проверяйте информацию», — отметил он.

Ранее в Крыму заявили об активизации агентуры Киева. Об этом сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Таким образом он прокомментировал взрыв боеприпасов на складе около Джанкоя на севере полуострова.

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Марина Совина
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