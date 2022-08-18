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Жертвами автомошенника из Приморья стали более 200 человек

Автомошенник из Приморья обманул более 200 человек на поставках авто из Японии

Фото: Shutterstock

Жертвами преступной схемы автомошенника из Приморья стали более 200 человек: мужчина предлагал авто из Японии по ценам значительно ниже рыночных, но в итоге покупатели получали либо не те машины, что им были обещаны, либо по завышенной цене. О задержании организатора мошеннической схемы «Ленте.ру» сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным Волк, в полицию обратились более 200 жителей Приморья и других регионов России со схожими заявлениями: они стали жертвами аферистов при покупке японских автомобилей на аукционах. Схема действовала следующим образом: мошенники размещали в интернете объявления о поставке автотранспорта из Японии по низким ценам, а во Владивостоке и Находке даже была организована сеть филиалов, где покупатели заключали договоры на оказание услуг.

В документах указывалась предоплата на банковские реквизиты подставных лиц. В случае отказа от сделки деньги клиентам не возвращались. При получении авто клиенты понимали, что параметры или стоимость автомобилей отличаются от заявленных, а некоторые машины были без сопроводительных документов. Но заказчики не могли отказаться от получения, так как рисковали остаться и без денег, и без машины.

По всем фактам обращений возбуждены уголовные дела, задержан 34-летний житель Находки, который подозревается в создании этой преступной схемы.

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Леонид Микуляк
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