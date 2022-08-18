Названы влияющие на курс рубля факторы

Экономист Бирюков: стабильность курса рубля удается поддерживать за счет валюты

Старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков назвал основные факторы, которые влияют на курс рубля. Состояние торгового баланса и спрос на доллар и евро — это то, на чем балансируют показатели национальной валюты. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Курс рубля сейчас движим несколькими факторами, отметил Бирюков. «В первую очередь это состояние торгового баланса, профицит которого остается значительным вопреки снижению объемов экспорта», — высказался эксперт.

Доходы от экспорта способствует притоку иностранной валюты на рынок, пояснил он. Специалист подчеркнул, что этот фактор при прочих равных должен способствовать укреплению национальной валюты.

«С другой стороны находится спрос на валюту, тут ситуация также в пользу укрепления рубля — население по многим причинам не желает покупать валюту, а импортеры по-прежнему по понятным причинам покупают ее в куда меньших объемах, чем до 24 февраля», — отметил Бирюков.

Экономист предположил, что с недавних пор стабильность курса удается поддерживать благодаря тому, что экспортеры стали придерживать валюту, несмотря на риски такого решения. «Фундаментально из-за состояния торгового баланса рубль должен продолжать укрепление, однако эта динамика будет зависеть от решений экспортеров относительно конвертации валютной выручки», — резюмировал старший аналитик «Альфа-Капитала».

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