Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские военные подавили огонь установки «Цезарь» на харьковском направлении

Российские артиллеристы подавили огонь артустановки «Цезарь» на харьковском направлении

Фото: Reuters

Российские артиллеристы подавили огонь французской артустановки «Цезарь», уничтожив огневую позицию украинских войск на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

По его словам, корректировщик, занимающийся контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие. «После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет "Града", подавив огонь французской артустановки "Цезарь"», — заявил командир.

Он добавил, что сама огневая позиция была уничтожена, поврежденную артустановку украинские военные эвакуировали.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и горючего. Склады были ликвидированы в районе Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) и вблизи Андреевки в Харьковской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российские космонавты досрочно вернулись на МКС из-за проблем со скафандром
Спускавшийся в Марианскую впадину российский «Витязь» дооснастят
Инфекционист объяснил происхождение дельтакрон-штамма
Российские военные подавили огонь установки «Цезарь» на харьковском направлении
США напомнили Турции о санкциях за закупку российских ЗРС С-400
Глобальные изменения в мировой экономике связали с попытками изолировать Россию
Певица Монеточка впервые стала матерью
Диетолог рассказала о влиянии яблочного уксуса на организм
Доктор Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ
МИД России отреагировал на обстрелы ядерных объектов со стороны Киева
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.