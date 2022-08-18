Российские военные подавили огонь установки «Цезарь» на харьковском направлении

Российские артиллеристы подавили огонь артустановки «Цезарь» на харьковском направлении

Российские артиллеристы подавили огонь французской артустановки «Цезарь», уничтожив огневую позицию украинских войск на харьковском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения.

По его словам, корректировщик, занимающийся контрбатарейной борьбой, обнаружил вражеское орудие. «После этого по огневой позиции противника отработал наш расчет "Града", подавив огонь французской артустановки "Цезарь"», — заявил командир.

Он добавил, что сама огневая позиция была уничтожена, поврежденную артустановку украинские военные эвакуировали.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и горючего. Склады были ликвидированы в районе Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) и вблизи Андреевки в Харьковской области.