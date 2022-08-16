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Минобороны заявило об уничтожении украинских складов горючего и боеприпасов

Минобороны заявило об уничтожении склада боеприпасов в ДНР и склада горючего под Харьковом

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов и горючего. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что склады были ликвидированы в районе Зайцево в Донецкой народной республике (ДНР) и вблизи Андреевки в Харьковской области.

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Помимо этого, российские военные нанесли удары по радиолокационной станции обнаружения и наведения целей ПВО — она находилась в районе населенного пункта Баштанка в Николаевской области.

Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении шести складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, ВС России ликвидировали склад артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов и два склада топлива для военной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей

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Анастасия Шейкина
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