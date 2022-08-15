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Минобороны отчиталось об уничтожении нескольких складов ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об уничтожении складов оружия, припасов и топлива ВСУ

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки уничтожили шесть складов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга Минобороны заявил журналистам официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, ВС России уничтожен склад артиллерийского вооружения в Николаевской области, три склада боеприпасов и два склада топлива для военной техники.

Ранее сообщалось об уничтоженном складе вооружения в районе Харькова.

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Согласно уточненным данным на 15 августа, ВС России уничтодили 4311 танков и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3304 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4891 единица специальной военной автомобильной техники ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Валерий Розенберг
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