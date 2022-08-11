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Минобороны заявило об уничтожении склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Минобороны заявило о ликвидации склада ракетно-артиллерийского вооружения около Харькова
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что склад располагался в районе Харькова. Также военнослужащим удалось ликвидировать локатор наведения зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300, который находился в районе Краматорска.

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В оборонном ведомстве также отчитались об ударах по 264 районам скопления живой силы, вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее министерство доложило об ударе по крупному складу боеприпасов в Умани Черкасской области. В нем были уничтожены свыше 300 реактивных снарядов к РСЗО HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

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Анастасия Шейкина
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