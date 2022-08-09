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Минобороны сообщило об ударе по крупному складу боеприпасов в Умани

Минобороны России заявило об ударе по крупному складу боеприпасов в Умани

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов в районе населенного пункта Умань Черкасской области. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, было уничтожено свыше 300 реактивных снарядов к системам залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также большое количество боеприпасов к американским гаубицам М777.

Ранее стало известно, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). По информации Минобороны, снаряды были перехвачены в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Помимо этого, системы ПВО сбили три украинских беспилотника в районах железнодорожной станции Рутченково и села Моспаново, заключили в военном ведомстве.

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Сергей Истомин
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