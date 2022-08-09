Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS

Минобороны России сообщило о перехвате 17 украинских снарядов HIMARS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 августа, журналистам сообщило Минобороны России.

Уточняется, что снаряды были перехвачены в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Кроме того, добавили в ведомстве, системы ПВО сбили три украинских беспилотника в районах железнодорожной станции Рутченково и села Моспаново.

Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО сбили 19 снарядов американской системы залпового огня HIMARS на Украине.