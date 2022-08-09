Российские системы ПВО сбили 17 украинских снарядов HIMARS
Минобороны России сообщило о перехвате 17 украинских снарядов HIMARS
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 17 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, принадлежащей Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 9 августа, журналистам сообщило Минобороны России.
Уточняется, что снаряды были перехвачены в районах городов Херсон, Новая Каховка Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.
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Кроме того, добавили в ведомстве, системы ПВО сбили три украинских беспилотника в районах железнодорожной станции Рутченково и села Моспаново.
Днем ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские системы ПВО сбили 19 снарядов американской системы залпового огня HIMARS на Украине.