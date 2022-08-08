Российская ПВО сбила 19 снарядов американской системы HIMARS на Украине

Минобороны заявило, что российская ПВО сбила 19 снарядов системы HIMARS на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 снарядов американской системы залпового огня HIMARS на Украине. Об этом в понедельник, 8 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что снаряды были уничтожены в воздухе в районе Сухой Каменки в Харьковской области, Мелитополя в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

Кроме того, ПВО России за сутки сбила семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, а также в Харьковской и Херсонской областях, сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 4774 единицы военной автомобильной спецтехники, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, 791 боевую машину реактивной системы залпового огня, 4269 бронемашин, 363 зенитных ракетных комплекса, 1708 беспилотников, 263 самолета и 145 вертолетов ВСУ,

Ранее ведомство показало кадры уничтожения переданной Украине из США системы залпового огня HIMARS. Взрыв установки зафиксировала камера беспилотника.