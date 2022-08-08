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Российская ПВО сбила 19 снарядов американской системы HIMARS на Украине

Минобороны заявило, что российская ПВО сбила 19 снарядов системы HIMARS на Украине

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 19 снарядов американской системы залпового огня HIMARS на Украине. Об этом в понедельник, 8 августа, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что снаряды были уничтожены в воздухе в районе Сухой Каменки в Харьковской области, Мелитополя в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области.

Кроме того, ПВО России за сутки сбила семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике, а также в Харьковской и Херсонской областях, сообщил Конашенков.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 4774 единицы военной автомобильной спецтехники, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов, 791 боевую машину реактивной системы залпового огня, 4269 бронемашин, 363 зенитных ракетных комплекса, 1708 беспилотников, 263 самолета и 145 вертолетов ВСУ,

Ранее ведомство показало кадры уничтожения переданной Украине из США системы залпового огня HIMARS. Взрыв установки зафиксировала камера беспилотника.

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Константин Лысяков
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