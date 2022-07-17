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Минобороны показало кадры уничтожения переданной ВСУ США установки HIMARS

Министерство обороны опубликовало видео уничтожения переданной Украине США РСЗО HIMARS
Начало событий в новости Минобороны сообщило об уничтожении американской РСЗО HIMARS

Министерство обороны России в ходе ежедневного брифинга опубликовало кадры уничтожения переданной Соединенными Штатами Америки Украине ракетной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Кадры публикует РИА Новости.

На снятом с беспилотника видео установка, конструктивно схожая с HIMARS, паркуется возле ангара, после чего дрон зафиксировал взрыв.

По данным военного ведомства, РСЗО была уничтожена в районе Красноармейска Донецкой области.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России за сутки перехватили восемь снарядов HIMARS над Донбассом.

Спецоперация России началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основными целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь республикам Донбасса.

Здесь и сейчас
Валерий Розенберг
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