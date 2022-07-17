Минобороны сообщило об уничтожении американской РСЗО HIMARS

Минобороны России сообщило, что ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS под Красноармейском

Российские военные уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) американского производства, которые использовались украинскими военнослужащими. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что российским военным удалось ликвидировать цель с помощью высокоточного оружия наземного базирования. Удар высокоточными ракетами был совершен под Красноармейском Донецкой народной республике (ДНР).