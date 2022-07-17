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Российские ПВО сбили Су-25 ВСУ в Харьковской области

Минобороны сообщило об уничтожении самолета Су-25 и вертолета Ми-17 ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и Воздушно-космические силы (ВКС) сбили один самолет Су-25 и вертолет Ми-17 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и в районе Славянска. Об этом в воскресенье, 17 июля, сообщили журналистам в Минобороны России.

Сообщается, что Ми-17 был уничтожен в районе Славянска Донецкой народной республики (ДНР), а Су-25 был сбит в районе Великая Камышеваха в Харьковской области. Кроме того, российские ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Большие Проходы.

16 июля Минобороны России отчиталось об уничтожении двух МиГ-29 ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях и Су-25 в районе Северска. Также в ведомстве рассказали о сбитом Ми-8 в районе Великой Новоселки и уничтоженном Ми-24.

15 июля российское Минобороны доложило о сбитых украинских Су-25 под Николаевом. Также удалось сбить девять беспилотников противника.

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Алина Гончарова
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