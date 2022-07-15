Минобороны доложило о сбитых украинских Су-25 под Николаевом

Минобороны России доложило о сбитых самолетах Су-25 ВСУ в Николаевской области

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины (ВСУ) неподалеку от села Бармашово Николаевской области. Об этом доложил журналистам в пятницу, 15 июля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что также удалось сбить девять беспилотников противника в районах населенных пунктов Балаклея, Изюм, Песчаное, Терновая Харьковской области, Новая Каховка Херсонской области и Веселая Тарасовка Луганской народной республики (ЛНР).

Помимо этого, в районах сел Харцызск, Коровий Яр, Ханженково Донецкой Народной Республики, Андреевка Харьковской области, Томарино Херсонской области были перехвачены девять снарядов РСЗО «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ), пояснили в Минобороны.

Накануне генерал Конашенков отчитался об уничтожении Су-25, Су-24 и МиГ-29 ВСУ истребителями ВС России. Украинские самолеты были сбиты в районах сел Новоукраинка и Баркенково Донецкой народной республики (ДНР), а также в Николаевской области Украины.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.