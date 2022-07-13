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В Минобороны заявили об уничтожении трех самолетов ВСУ российскими истребителями

Генерал Конашенков заявил об уничтожении Су-25, Су-24 и МиГ-29 ВСУ истребителями ВС России

Фото: РИА Новости

Российские истребители сбили в воздухе три самолета Воздушных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, истребители Вооруженных сил (ВС) России сбили Су-25, Су-24 и МиГ-29. Самолеты ВСУ были сбиты в районах сел Новоукраинка и Баркенково Донецкой народной республики (ДНР), а также в Николаевской области Украины.

Кроме того, российские системы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский Су-25 в районе поселка Широкое Николаевской области.

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По уточненным данным российского военного ведомства от 13 июля, с начала проведения спецоперации на Украине и в Донбассе были уничтожены 247 самолетов, 137 вертолетов и 1522 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Валерий Розенберг
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