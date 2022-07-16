ВКС России уничтожили два МиГ-29 и один Су-25 ВСУ

ВКС России уничтожили два МиГ-29 и Су-25 ВСУ в Николаевской и Днепропетровской областях

Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили два МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской и Днепропетровской областях и Су-25 в районе Северска. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве рассказали о сбитом Ми-8 в районе Великой Новоселки и уничтоженном Ми-24 в районе Северска Донецкой народной республики (ДНР).

15 июля российское Минобороны доложило о сбитых украинских Су-25 под Николаевом. Также удалось сбить девять беспилотников противника.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал помощь республикам Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.