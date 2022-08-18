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В России выявили более 35 000 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 35 809 случаев COVID-19, выздоровели 21 491, умерли 62 человека

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 35 809 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 16 марта. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 000 055. Об этом в четверг, 18 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число зафиксированных случаев составило 33 106 — тогда в стране впервые с 20 марта выявили более 30 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (9080), в Петербурге (3845) и Московской области (3053). Меньше всего — в Ненецком округе (4 случая), Ингушетии (18 случаев) и в Магаданской области (21 случай).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3273. За этот же период 21 491 человек выздоровел и был выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 216 241.

За сутки умерли 62 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 383 362 человека.

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Анастасия Шейкина
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