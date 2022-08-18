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Названы главные пострадавшие от энергокризиса

Bloomberg: среди пострадавших от энергокризиса — металлурги и производители удобрений

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Bloomberg назвал пять отраслей мировой экономики, наиболее пострадавших от глобального энергетического кризиса. Среди них металлургия, производство удобрений, сахара, материалов для электромобильных аккумуляторов и солнечных батарей.

Сложившаяся ситуация негативно отразилась на производстве промышленных металлов. Так, европейские страны за последний год уже лишились около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия. Главная причина — резкий рост цен на электроэнергию.

Также пострадали сталевары, особенно китайские. Отключение электричества в провинции Сычуань из-за засухи затронуло около 70 процентов местных заводов. Сокращается производство и на мощностях в США. Кроме того, энергокризис в Китае повлиял на производство «зеленых» металлов, таких как литий и поликремний.

Китай и другие страны сокращают производство и экспорт удобрений из-за роста цен на газ, выступающий главным сырьем и энергоносителем в отрасли. Ситуацию не спасают даже растущие мировые цены на удобрения. Похожее положение сложилось в сахарной промышленности: ведущие европейские игроки стремятся снизить и перераспределить расходы, но все равно предупреждают о будущем подорожании своей продукции.

Из-за схожих проблем страдают производители материалов для аккумуляторов электромобилей и солнечных батарей.

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Платон Щукин
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