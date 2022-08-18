Россияне назвали лучшие города страны для гастротуризма

Казань, Астрахань и Сочи названы лучшими городами для гастротуризма в России

Россияне назвали лучшие города для гастротуризма. Опрос проводили сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и сервис для совершения платежей «ЮKassa», его результаты поступили в редакцию «Ленты.ру».

По мнению участников опроса, лучший город страны для гастрономического путешествия — это Казань, за нее проголосовали 47 процентов. В тройку лидеров вошли также Астрахань (39 процентов) и Сочи (31 процент).

Еще по 26 процентов набрали Пятигорск, Минеральные Воды и Владивосток.

В десятку лучших направлений вошли Краснодар (25 процентов), Санкт-Петербург (23 процента), Калининград (19 процентов) и города Золотого кольца России (15 процентов). Москву выбрали 13 процентов опрошенных.

Для 57 процентов россиян наличие необычной национальной кухни в регионе — одна из причин выбора направления для поездки. Еще 36 процентов согласны поехать, если в городе можно поесть свежую рыбу и местные морепродукты. 30 процентов ездят ради свежих фруктов и овощей, еще 23 — ради развитой ресторанной культуры и столько же — за местными фермерскими продуктами.

20 процентам опрошенных интересны традиции и обычаи гастрономической культуры конкретного региона, 11 процентов хотят попробовать местную выпечку. Еще 11 процентов указывают среди веских причин посетить город именитых шеф-поваров, за которыми они следят или о которых когда-то слышали. Для девяти процентов интересна необычная традиционная подача блюд.

Опрос проводился среди 3800 пользователей сервиса «Работа.ру» старше 18 лет из всех регионов России.