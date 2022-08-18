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Бывшего сотрудника ГИБДД осудят за выдачу водительских прав за деньги

На Сахалине экс-сотрудника ГИБДД осудят за выдачу 6 водительских прав за 240 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На Сахалине бывший сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями при оформлении водительских прав и получение взяток за их выдачу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, полицейский с августа 2021 по январь 2022 года выдал шесть водительских удостоверений за вознаграждение в 240 тысяч рублей. Преступление выявили сотрудники отдела собственной безопасности УМВД и УФСБ. После этого инспектора уволили из органов.

Также следователи возбудили дела в отношении тех, кто передавал взятки, а также их посредников.

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Елизавета Новикова
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