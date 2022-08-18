ЦБ нашел способ помочь российским нефтяникам

ЦБ предложил несколько способов субсидирования кредитов нефтегазовым проектам

Центробанк нашел способ помочь российским нефтегазовым компаниям с поиском финансирования для долгосрочных проектов, пишут «Ведомости». Для этого регулятор предлагает два сценария: с предоставлением льготных рублевых кредитов и обычных валютных.

Соответствующие меры были изложены в письме главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной президенту Владимиру Путину. Набиуллина отмечает повышенное предложение на рынке иностранной валюты. Предоставление ее в качестве кредитов предприятиям позволило бы снизить риски для банковского сектора, который сейчас вынужден хранить иностранную валюту на корсчетах в зарубежных банках.

Второй подход предполагает наращивание рублевого кредитования стратегических нефтегазовых проектов и улучшение условий по ним. Господдержка может выражаться в разных видах. Один из вариантов — государственные гарантии по банковским кредитам (что позволит банкам формировать пониженные резервы и учитывать ссуды по минимальным коэффициентам риска при расчете норматива достаточности капитала).

Другие варианты предусматривают финансирование за счет институтов развития (самый крупный из них — ВЭБ.РФ) и выпускаемых ими облигаций (ставку по ним сможет субсидировать государство), а также за счет механизма соглашений с государством о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) или обычных льготных банковских кредитов. Недополученную прибыль по последним государство компенсирует банкам.

Инициативы ЦБ в разговоре с изданием поддержал представитель Минфина. По его словам, наиболее эффективным механизмом финансовой поддержки приоритетных инвестиционных проектов со стороны государства является субсидирование процентной ставки по кредитам.