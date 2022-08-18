Огромный самолет из мороженого построят в Ульяновске

В Ульяновске соорудят 370-килограммовый самолет из мороженого

В Ульяновске на местном авиазаводе построят огромный самолет из мороженого ко Дню воздушного флота России. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию города.

Основные мероприятия пройдут в Заволжском районе. «В рамках акции "Самый большой пломбир", посвященной 374-летию Симбирска-Ульяновска, из 374 килограммов мороженого построят огромный самолет», — рассказали в администрации.

Там отметили, что угощение приготовят заранее, а затем все желающие смогут его попробовать.

В рамках праздника у городских торговых центров организуют выставки авиамоделей и картин аэрокосмической тематики. Кроме того, желающие смогут посетить завод «Авиастар-СП», где пройдет День открытых дверей. Для посетителей подготовят специальные интерактивные площадки.