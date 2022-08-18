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Снижение ставки по льготной ипотеке в России назвали нецелесообразным

Гендиректор «ДОМ.РФ» Мутко назвал нецелесообразным снижение ставки по льготной ипотеке

Фото: Shutterstock

Гендиректор института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко назвал нецелесообразным снижение ставки по льготной ипотеке в России ниже семи процентов годовых даже при уменьшении ключевой ставки Центробанка. Об этом пишет РИА Новости.

«Сейчас ставка достаточно комфортная. На каком-то этапе мера поддержки должна отключаться, и тогда финансовая макрополитика будет другая. Не думаю, что мы повторим рекорды прошлого года, но тогда ключевая была 4,5 процента. Нельзя снижать ставку только за счет бюджетной поддержки», — заявил Мутко на форуме малых городов и исторических поселений

По словам главы госкомпании, льготы следует выстраивать вокруг таких программ, как семейная ипотека. «Нужно, чтобы у людей росли доходы, повышалась доступность жилья. Когда мы субсидируем, цены растут, и, несмотря на хорошую ипотеку, квартира получается дороже и платеж выше», — пояснил Мутко. Гендиректор «ДОМ.РФ» добавил, что необходим баланс между спросом и предложением.

Ранее россиянам назвали причины для отказа в выдаче льготной ипотеки. Основными из них, по мнению экспертов, являются несоответствие подтвержденного дохода заемщика, наличие задолженностей по исполнительным производствам или недостоверность предоставленных документов.

Анна Аверьянова
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