Дело о халатности возбуждено из-за интимных отношений в российском детдоме

Дело о халатности возбуждено из-за интимных отношений в детдоме Калининградской области

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности из-за того, что воспитанники детдома в Калининградской области вступали в интимные отношения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Калининградской области.

По данным ведомства, между несовершеннолетними воспитанниками происходили половые сношения и действия сексуального характера с 2019 года, что повлекло существенное нарушение прав подопечных центра. Следствие считает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации детского социального учреждения.

В рамках расследования проведен осмотр детдома, изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. В СКР отмечают, что следственные действия направлены на установление всех без исключения обстоятельств преступления и лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Ход расследования контролируется лично руководителем регионального СКР. Ранее некоторые СМИ сообщали, что руководство детдома не реагировало на случаи сексуального насилия среди воспитанников.

