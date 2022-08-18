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Рэпер Kid Cudi рассказал о перенесенном инсульте

Рэпер Kid Cudi рассказал о перенесенном в 2016 году инсульте

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский рэпер Kid Cudi рассказал о перенесенном инсульте. Интервью с музыкантом опубликовано в журнале Esquire.

Рэпер уточнил, что перенес инсульт в 2016 году, после того как попал в реабилитационной центр, где лечился от «депрессии и суицидальных мыслей». Из-за проблем со здоровьем Kid Cudi госпитализировали.

На протяжении нескольких месяцев у рэпера наблюдались нарушения речи и движений. «Было хреново», — вспоминает музыкант. В тот момент Kid Cudi решил, что ему нужно сделать перерыв в музыке.

Ранее британская актриса Эмилия Кларк рассказала о последствиях операции после перенесенных инсультов.

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Дениза Мацаева
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