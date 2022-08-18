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В СКР создадут группу для расследования уничтожения объектов культуры Петербурга

Бастрыкин поручил создать группу по расследованию сноса объектов культуры Петербурга
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

Председатель ведомства отметил, что следователи в этой группе будут детально изучать, что приводит к разрушению и утрате памятников культуры, а действиям виновных в этом будет дана принципиальная правовая оценка.

Также известно, что Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования дел, связанных с превышением полномочий лиц, которые имеют отношение к сносам исторических зданий, и не был удовлетворен проделанной работой, а все дела по фактам сносов передал для расследования в Главное следственное управление СКР.

Кроме того, глава ведомства встретится с градозащитниками Петербурга, которые могут поделиться информацией о других случаях уничтожения объектов культурного наследия.

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Екатерина Власова
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