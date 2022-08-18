В СКР создадут группу для расследования уничтожения объектов культуры Петербурга

Бастрыкин поручил создать группу по расследованию сноса объектов культуры Петербурга

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил создать специальную группу для расследования уголовных дел, связанных с уничтожением объектов культурного наследия в Санкт-Петербурге. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СКР.

Председатель ведомства отметил, что следователи в этой группе будут детально изучать, что приводит к разрушению и утрате памятников культуры, а действиям виновных в этом будет дана принципиальная правовая оценка.

Также известно, что Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования дел, связанных с превышением полномочий лиц, которые имеют отношение к сносам исторических зданий, и не был удовлетворен проделанной работой, а все дела по фактам сносов передал для расследования в Главное следственное управление СКР.

Кроме того, глава ведомства встретится с градозащитниками Петербурга, которые могут поделиться информацией о других случаях уничтожения объектов культурного наследия.