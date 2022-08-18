«Смотрящий» за Казанью Вадим Липский задержан за похищение человека

Оперативники задержали «смотрящего» за Казанью Вадима Липского за похищение человека

«Смотрящего» за Казанью Вадима Липского задержали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД по республике Татарстан. ОБ этом сообщает «Бизнес Online».

По данным издания, вместе с криминальным авторитетом Липским, также известным как Бургомистр, задержаны еще три человека, всех подозревают в похищении человека и вымогательстве. Мера пресечения фигурантам еще не избрана, личность потерпевшего пока не раскрывается.

На протяжении последних 15 лет Липский считался «смотрящим» за Казанью и главным «третейским судьей» для споров внутри криминальной среды столицы Татарстана. Издание отмечает, что арест Липского удивил всех, так как считается, что он устраивал на должности «смотрящего» и правоохранителей, и криминальные структуры, а уличный беспредел при нем прекратился как явление.

Про Липского известно, что под конец «нулевых» его осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» Уголовного кодекса (УК) РФ. Бургомистр отсидел назначенный судом десятилетний срок полностью. В колонии он укрепил свой криминальный авторитет и после освобождения вернулся в Казань в 2008 году, когда силовые структуры активно зачищали местные преступные группы. Понадобилась фигура, которая устраивала бы обе стороны. Ею и стал Липский.

