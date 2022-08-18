Подросток забил до смерти молотком россиянина и забрал его банковские карты

В Тамбове задержали 15-летнего подростка за убийство молотком гостеприимного мужчины

В Тамбове правоохранители задержали 15-летнего подростка за убийство 42-летнего местного жителя. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 15 августа несовершеннолетний познакомился на автобусной остановке с пьяным мужчиной. Они решили продолжить застолье в доме погибшего. Там фигурант поссорился со своим новым знакомым, взял молоток из шкафа и забил до смерти гостеприимного мужчину. Затем юноша скрылся с места преступления.

На следующее утро хозяйка дома нашла тело арендатора и вызвала полицейских.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Правоохранителям удалось обнаружить подозреваемого. Известно, что у него были найдены банковские карты жертвы.