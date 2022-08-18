Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Подросток забил до смерти молотком россиянина и забрал его банковские карты

В Тамбове задержали 15-летнего подростка за убийство молотком гостеприимного мужчины

Фото: Shutterstock

В Тамбове правоохранители задержали 15-летнего подростка за убийство 42-летнего местного жителя. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 15 августа несовершеннолетний познакомился на автобусной остановке с пьяным мужчиной. Они решили продолжить застолье в доме погибшего. Там фигурант поссорился со своим новым знакомым, взял молоток из шкафа и забил до смерти гостеприимного мужчину. Затем юноша скрылся с места преступления.

На следующее утро хозяйка дома нашла тело арендатора и вызвала полицейских.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Правоохранителям удалось обнаружить подозреваемого. Известно, что у него были найдены банковские карты жертвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о перспективах прямого столкновения России с США и НАТО
Во Львове завершилась встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем
Врач опровергла мнение европейских врачей о пользе кока-колы при инфекциях
Зеленский раскрыл содержание беседы с Эрдоганом
Спасен подавившийся слишком большой змеей орел
Брэд Питт выплатит жильцам построенных им домов 20,5 миллиона долларов
Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию в тысячи раз
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Положение на Запорожской АЭС решили отслеживать с помощью беспилотников
Иммунолог перечислил действия при первых признаках ОРВИ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.