Ставропольских полицейских заподозрили в сбыте наркотиков

Транспортных полицейских Ставрополья подозревают в наркосбыте и фальсификации вещдоков

Транспортных полицейских Ставропольского края подозревают в наркосбыте и фальсификации доказательств: возбуждено уголовное дело в отношении пяти бывших оперуполномоченных группы по контролю за оборотом наркотиков Ставропольского линейного отдела полиции на транспорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, фигуранты подозреваются в преступлениях по трем статьям УК РФ: «Превышение должностных полномочий», «Незаконный сбыт наркотических средств», «Фальсификация доказательств». Следствие полагает, что в первом квартале 2022 года фигуранты вступили в сговор для улучшения показателей работы по выявлению случаев незаконного оборота наркотиков.

Полицейские придумали схему, по которой в марте 2022 года они незаконно передали россиянину более 29 граммов каннабиса, пообещав ему заплатить за участие в схеме. Затем полицейские изъяли этот же наркотик у мужчины под видом борьбы с нарушением закона. Далее полицейские составили подложные документы о выявленном преступлении и в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии направлено в суд.

В мае 2022 года оперуполномоченные составили аналогичный фальсифицированный материал в отношении еще одного россиянина, предварительно передав ему 0,6 грамма наркотического вещества.

Преступная схема была раскрыта сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю и ГУСБ МВД России, по материалам этих ведомств СКР возбудил уголовное дело.