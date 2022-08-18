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Путин призвал добиться технологического суверенитета в сфере судостроения

Президент России Путин призвал добиться технологического суверенитета в сфере судостроения

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин призвал добиться технологического суверенитета в области судостроения. По его словам, действия Запада продемонстрировали, что России необходимо развивать собственные технологии в этой сфере, сообщает ТАСС.

«Я уже много раз говорил об этом: все импортозаместить невозможно, да и не нужно этого делать. Но добиваться технологического суверенитета по критическим позициям судового оборудования, по самым значимым производственным процессам и технологиям — нужно», — заявил российский лидер в четверг, 18 августа, на совещании по развитию судостроительной отрасли.

Глава государства подчеркнул, что необходимо проводить как можно больше операций по оснащению, дооборудованию и ремонту судов на территории России. Он указал на то, что у страны «есть все необходимое для уверенного и долгосрочного развития судостроения», в том числе опыт и наработки в данной отрасли, ресурсная и промышленная база, а также большой потенциал научной и конструкторской школ.

10 августа сообщалось, что в Подмосковье начали выпускать антиржавейные присадки к машинным маслам. Продукция широко востребована предприятиями, работающими в нефтехимической промышленности, судостроении, машиностроении и других отраслях. Сегодня российские компании активно импортируют эту продукцию.

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Варвара Кошечкина
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