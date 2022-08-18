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Российского бухгалтера задержали за убийство пропавшей 15 лет назад жены

В Санкт-Петербурге 46-летнего бухгалтера задержали за убийство пропавшей 15 лет назад жены

Фото: Shutterstock

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего бухгалтера одной из косметических клиник по подозрению в убийстве жены, совершенном 15 лет назад. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает «Фонтанка».

По сведениям издания, в октябре 2007 года мужчина пришел в полицию и рассказал, что его 29-летняя супруга куда-то пропала. По его словам, она ушла в магазин и не вернулась. Было возбуждено дело об убийстве. Несмотря на активные поиски, найти женщину тогда не удалось. В 2008 году суд объявил ее пропавшей без вести. Известно, что у пары было двое мальчиков школьного возраста. После исчезновения жены их воспитанием занимался отец.

Позже россиянин повторно женился, новая супруга родила ему еще двоих детей.

Спустя 15 лет правоохранители выяснили, что к гибели пропавшей без вести женщины мог быть причастен именно ее муж. По версии следствия, 3 октября 2007 года супруги поссорились, в ходе конфликта фигурант ударил жену, она упала и скончалась на месте. После этого подозреваемый вывез ее тело в лес возле поселка Поляны недалеко от Выборга и там закопал, а одежду уничтожил.

Сейчас следователи ищут место захоронения погибшей.

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Елизавета Новикова
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