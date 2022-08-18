Врач перечислил продлевающие молодость витамины

Диетолог Садыков: для продления молодости включите в рацион продукты с витаминами С и Е

Чтобы продлить молодость, нужно включить в рацион продукты с содержанием витаминов С и Е, уверен врач-гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков. Эти и другие витамины для сохранения красоты он перечислил в интервью для сайта «Доктор Питер».

Витамин С участвует в выработке коллагена — белка, отвечающего за упругость кожи, пояснил Садыков. Также, по его словам, это мощный антиоксидант, помогающий бороться со свободными радикалами и формирующий иммунную защиту, а чем меньше организм болеет, тем дольше он остается молодым. Витамин С содержится в кинзе, шиповнике, вишне и цедре апельсина.

Витамин A, по словам врача, улучшает регенерацию, то есть ускоряет заживление ран и ссадин, а также регулирует пигментацию, защищает от темных пятен на коже. Он объяснил, что в среднем человек получает 20–30 процентов этого витамина из каротиноидов и 70–80 процентов из ретиноидов. Каротиноиды содержатся в овощах и фруктах красного цвета, а также в шпинате и батате, в свою очередь, ретиноиды есть в животной пище — например, в говядине, яйцах, твороге, сливочном масле и рыбьем жире.

Витамин Е, по мнению Садыкова, улучшает регенерацию кожи, волос, ногтей, а получить его можно из орехов, зелени и листовых овощей. Он добавил, что эффективнее всего его принимать с жирами — например, с маслом или рыбой.

Также врач призвал не забывать о «солнечном» витамине D, необходимом для крепкого иммунитета. Для сохранения молодости нужны никотиновая кислота (витамин B3), который снижает уровень плохого холестерина и способствует профилактике болезни Альцгеймера, и биотин (витамин B7), который предотвращает ломкость и расслаивание ногтей, появление седины и облысение. Первый можно найти в куриной грудке, печени, консервированном тунце, говядине, отрубях, арахисе и чечевице. Второго много в субпродуктах, яичных желтках и морепродуктах.

В мае основатель косметического бренда Herbal Essentials Али Рахимтула и индийская актриса Наташа Сури назвали способы, которые помогут выглядеть моложе своих лет. Рахимтула заявила, что ежедневное увлажнение кожи — один из самых простых методов, который способствует уменьшению количества и глубины морщин.