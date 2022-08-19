Шестерых членов ОПГ отправили в колонию за вымогательство денег у семи россиян

В Башкирии шестерым членам ОПГ дали сроки от 9 до 16 лет за вымогательство у семи россиян

В городе Октябрьский в Башкирии шестерым членам организованной преступной группы (ОПГ) вынесли приговор за совершение серии вымогательств. Об этом в пятницу, 19 августа, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

Фигуранты — 28-летний организатор группы из Уфы и четверо местных жителей в возрасте от 20 до 39 лет. Лидера ОПГ осудили на 16 лет, остальным участникам дали сроки от девяти до 14 лет с отбыванием наказания в колониях строго и особого режима. Вину они не признали.

По данным следствия, с октября 2019 по июнь 2020 года злоумышленники искали людей с высокими доходами (в основном, это были предприниматели) и требовали от них регулярной передачи денег, угрожая убийством, расправой и уничтожением имущества. Жертвами вымогателей стали семь человек, общий ущерб от их действий составил более миллиона рублей.

Для устрашения сообщники повредили машину одного из потерпевших, забросили емкость с легковоспламеняющейся жидкостью в окно другой жертвы, третьей разбили окна камнями. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие соглашались на требования или закрывали свой бизнес.

Сообщников задержали в июне 2020 года. У них были изъяты травматические пистолеты.

Отмечается, что глава ОПГ ранее был неоднократно судим и пользовался авторитетом в криминальных кругах, всего под его руководством было восемь человек. Один из них скончался во время следствия, двое были объявлены в федеральный розыск.

