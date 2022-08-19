Названа главная опасность укусов комаров

Терапевт Слободина заявила, что укусы насекомых могут вызвать анафилактический шок

Врач интегративной медицины, терапевт, ревматолог, нутрициолог, кандидат мед наук Галина Слободина в беседе с Ura.ru назвала главную опасность, которую несут в себе укусы насекомых. По ее словам, это может привести к анафилактическому шоку, а в группе риска находятся те, у кого повышена реакция иммунитета.

«Укус любого насекомого может вызвать анафилактический шок, начиная от пчел, комаров, кончая всякими слепнями, шершнями, оводами. Потому что все они выделяют внутрикожно яд и закручивают такое состояние. Но не все люди так реагируют. Здесь у человека должно быть высокое реактивное состояние иммунитета, что так бурно реагирует выбросом в организме этих всяких гистаминоподобных веществ, и вызывает такую закрученную аллергическую реакцию немедленного типа», — заявила специалист.

По ее словам, людям, у которых имеются какие-либо аллергические реакции или проблемы с кишечником, стоит проявлять особую осторожность при встрече с насекомыми. Она посоветовала пройти обследование, чтобы понимать, насколько небезопасным может оказаться подобное взаимодействие.

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