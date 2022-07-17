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Врач назвала самый привлекательный для комаров тип людей

Врач Андросова заявила, что комар кусает человека из-за его запаха и температуры тела

Фото: Unsplash

Заведующая педиатрическим отделением клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Елена Андросова рассказала, какой тип людей наиболее часто кусают комары. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Андросова заявила, что комар кусает человека, поскольку его привлекает индивидуальный запах и температура тела «жертвы». Кроме того, насекомые обращают внимание на состав микрофлоры кожи и выделяемый углекислый газ. Чем больше объем, тем привлекательнее для комара человек. «Микрофлора у всех людей разная, поэтому соотношение "пахучих веществ", производимых микробами, у разных людей отличается, и общий запах тоже будет различным», — отметила врач.

Медик добавила, что согласно одному из научных исследований, самым привлекательным типом людей для комаров являются обладатели первой группы крови. При этом информации о том, что насекомые выбирают определенный пол или цвет кожи, отсутствует, заключила педиатр.

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Марина Совина
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