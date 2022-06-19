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Раскрыт самый привлекательный для комаров тип людей

Аллерголог Ярцева рассказала, что комаров привлекает тепло человеческой крови

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Аллерголог Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik раскрыла принцип, по которому комары выбирают жертву для укуса. По ее словам, насекомых привлекает тепло крови в сосудах тела человека.

Она отметила, что люди, далекие от медицины, часто пытаются угадать предпочтения комаров. Кто-то считает, что выбор зависит от группы крови человека, кто-то связывает его с лишним весом, другие — с состоянием алкогольного опьянения.

На самом деле, объясняет Ярцева, насекомых привлекает тепло крови, которая содержится в сосудах.

«У комаров включается как бы "тепловизор" — они видят инфракрасное излучение, летят на тепло сосудов, крови. Может быть, если у людей глубоко расположены сосуды или толстый слой подкожной жировой клетчатки, их будут кусать чуть реже, а людей с тонкой кожей — чаще. Но когда комариный сезон, покусают всех», — рассказала она.

Она также добавила, что, несмотря на то, что алкоголь временно расширяет сосуды, конкретной связи между употреблением спиртного и укусами комаров нет.

Ранее врач-иммунолог Андрей Продеус и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл порядок действий при укусе клеща. «Клещи — это паразиты, питающиеся кровью, как и, например, комары», — объяснил Продеус. Укус клеща опасен, так как он может быть переносчиком серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, отметил он.

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Марина Совина
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