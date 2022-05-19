Врач раскрыл порядок действий при укусе клеща

Иммунолог Продеус посоветовал обратиться к врачу при появлении лихорадки после укуса клеща

Врач-иммунолог Андрей Продеус и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыл порядок действий при укусе клеща. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Клещи — это паразиты, питающиеся кровью, как и, например, комары», — объяснил Продеус. Укус клеща опасен, так как он может быть переносчиком серьезных заболеваний, таких как клещевой энцефалит и боррелиоз, отметил он.

«Там, где клещ укусил человека, кожа краснеет, появляется зуд и жжение», — предупредил специалист. Медик посоветовал срочно обратиться к врачу при увеличении места покраснения, появлении лихорадки, головной боли или других неприятных симптомов.

По словам доктора, в случае обнаружения клеща его нельзя дергать или пытаться «отравить» какими-то агрессивными жидкостями, например спиртом. «Снять клеща можно, выкручивая его или плавно потянув с помощью пинцета. Или вы можете обратиться за помощью в медицинское учреждение», — объяснил врач.

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После снятия с кожи клеща необходимо сдать его на анализ в лабораторию, подчеркнул Продеус. «Если клещ окажется зараженным, вы сможете получить своевременное лечение», — пояснил он.

Во избежание укуса клеща врач посоветовал не гулять среди густой травы в открытой одежде и обуви. Одежда не должна давать клещам шанса добраться до голой кожи, предупредил он. Специалист рекомендовал использовать на природе спреи от клещей, а также во время прогулки регулярно осматривать себя и детей раз в полчаса.

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