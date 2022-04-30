Россиян предупредили о начале сезона клещей

Биолог Белова рассказала о риске нападения клещей на майских праздниках

Во время длинных майских выходных в Москве и Подмосковье можно подцепить клеща. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Оксана Белова.

Сезон начался

Сезон клещей начинается с первым потеплением, предупредила россиян биолог.

Когда среднесуточная температура повышается выше 10 градусов, клещи уже могут совершать движения и нападать на своих жертв Оксана Белова кандидат биологических наук

«На майские праздники высока вероятность присасывания, когда все будут отдыхать, ходить в леса, жечь костры и устраивать пикники. Судя по откликам моих коллег, клещи уже вовсю атакуют в подмосковных лесах», — сказала она.

В Москве и Московской области есть два вида клещей — лесные и луговые, поэтому есть вероятность встретиться с любым видом, утверждает Оксана Белова.

«Они все опасны, потому что переносят бактериальные и вирусные инфекции. Но лесные наиболее опасны, так как они охотнее садятся на человека и чаще переносят заболевания. Для собак опаснее луговые клещи, которые часто заражены пироплазмозом, что может быть смертельно», — отметила специалист.

Чтобы сократить риск присасывания клеща, Оксана Белова рекомендует выходить на природу с соблюдением особого дресс-кода. Штаны должны быть заправлены в носки, а футболки и кофты — в штаны. Также нужно обработать репеллентом себя и животных.

Не надо ждать

Избежать серьезных последствий от укуса клеща можно, если удалить его из-под кожи как можно быстрее. Биолог советует не медлить, и, если рядом нет медицинского учреждения, избавиться от насекомого самостоятельно.

«Чем быстрее вы вытащите клеща, тем меньше вероятность, что он занесет вам заразу. Бактериальные инфекции от клеща могут передаваться только спустя 18-20 часов кровососания. В это время клещ сильно напитывается и становится кругленьким. Не надо ждать, пока вы попадете в травмпункт, а вытащить его так, как получится — руками, ногтями, даже не обязательно иметь какое-то приспособление. Главное поглубже взять его за самое основание и выдернуть, не надо крутить его специфическим образом. Даже если в ранке что-то останется, ничего страшного — это просто заноза, она потом выйдет. И, конечно, обработать антисептиком или спиртом», — рекомендовала она.

По ее словам, укус клеща для жителей Москвы и Подмосковья может обернуться болезнью Лайма и энцефалитом. От последнего Оксана Белова посоветовала прививаться, чтобы избежать тяжелых последствий.

Ранее руководитель школы бега I Love Running Алексей Гаврилов заявил о риске укуса клеща во время весенней тренировки.

