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Врач дал россиянам советы по борьбе с сезонной аллергией

Врач Болибок посоветовал россиянам реже бывать на улице в сезон аллергии

Фото: Unsplash

Чтобы легче справиться с сезонной аллергией, нужно соблюдать простые правила гигиены. Не стоит заниматься самолечением, чтобы не навредить организму. Несколько советов россиянам, как следить за своим здоровьем в этот период, в разговоре с «Лентой.ру» дал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Первое, что нужно сделать тем, кто почувствовал симптомы аллергии — это защитить дыхательные пути и слизистые, утверждает врач.

Аллергия — это очень простое заболевание. Есть контакт с аллергеном — у вас будут симптомы, нет контакта — симптомов не будет

Владимир Болибокврач аллерголог-иммунолог

«Надо вспомнить опыт весны 2020 и 2021 годов, когда мы носили маски. Маски очень эффективно защищают от попадания пыльцы в дыхательные пути. Если люди будут придерживаться этого, пыльца не будет попадать, у них не будет симптомов аллергии, это говорит наш двухлетний опыт. Тем, кто страдает еще и от конъюнктивита, нужно еще носить защитные очки. И надо помнить, что пыльца — она снаружи, поэтому нужно планировать перемещения по улице достаточно короткими промежутками, потому что пыльце нужно 10-15 минут, чтобы вызвать аллергическую реакцию. После улицы желательно умывать лицо, отсмаркиваться, промывать глаза», — объяснил он.

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После прихода домой необходимо переодеваться в домашнюю одежду, перед этим желательно принять душ. Также нужно защитить помещение от попадания пыльцы, завесить марлей окна, фрамуги и форточки, чтобы при проветривании пыльца не попадала внутрь домов.

Владимир Болибок не советует заниматься самолечением. При плохом самочувствии стоит обратиться к специалисту.

«Медикаментозные средства есть такие, что можно аллергическую реакцию на пыльцу полностью купировать, человек будет не чувствовать симптомы аллергии. Если делать это из года в год, само по себе аллергическое заболевание будет нарастать, и медикаментозные препараты в итоге перестанут помогать. Если пациент испытывает симптомы аллергии, лучше обратиться за консультацией квалифицированного аллерголога, чтобы провести правильное лечение», — рассказал врач.

По мнению Владимира Болибока, без лишней необходимости лучше не выезжать на природу, потому что в городах концентрация пыльцы меньше. Также он назвал наиболее популярные аллергены в средней полосе.

«В основном это так называемые ветроопыляемые растения. В Центральной части России самый злостный аллерген весной — это береза. Летом — это луговые травы, тимофеевка, например, во второй половине лета — это полынь. Пыльца березы летит на огромное расстояние, у нас был случай несколько лет назад, что в Санкт-Петербурге еще лежал снег, а пациенты начали чувствовать симптомы аллергии. Оказалось, что в Западной Европе уже началась весна, в Скандинавии распустилась береза, и на несколько сотен километров циклон перенес эту пыльцу», — заключил он.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова назвала самые распространенные причины аллергии. По ее словам, чаще всего люди реагируют на бытовую пыль, пылевых клещей и домашних питомцев, также раздражители содержатся в пищевых продуктах и пыльце растений.

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Мария Сметанина
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