Создана вечная бумага из пыльцы

Сингапурские ученые создали бумагу из пыльцы для многоразового использования

Специалисты Наньянского технологического университета (Сингапур) представили концепцию экологичной бумаги, созданной для многоразового использования. Исследование было опубликовано в журнале Advanced Materials.

Согласно описанию изобретения, бумага создана на основе пыльцы растений — ученые собирают материал, а затем удаляют клеточные компоненты с помощью гидроксида калия. На данном этапе также удаляется компонент пыльцы, который вызывает аллергию. В конечном итоге специалисты применяют деионизированную воду для получения микрогеля, из которого им удается получить готовый лист бумаги.

В ходе исследования ученые выяснили, что нанесенный лазерным принтером слой чернил не повреждает материал — как это происходит в случае печати на обычной бумаге. После завершения процесса печати лист пыльцевой бумаги можно поместить в специальный лабораторный реагент, который полностью удалит краску. В этой связи изобретатели отметили, что фактически создали вечную бумагу.

По словам участников исследования, обычная бумага изготавливается из целлюлозных волокон, а процесс изготовления включает в себя энергоемкие этапы. Авторы отметили, что процесс создания бумаги из пыльцы не наносит существенного вреда экологии.

В качестве проверки инновационного материала специалисты распечатали одну из картин серии «Подсолнухи» Винсента Ван Гога. Они обнаружили, что бумага прошла через принтер без разрывов и повреждений. Цвет изображения на пыльцевой бумаге несколько отличался от обычной, что объяснили особенностями обработки материала.

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