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Врач назвала самые распространенные причины аллергии

Врач Максимова сообщила, что самым распространенным бытовым аллергеном является пыль

Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова назвала самые распространенные причины аллергии в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, чаще всего аллергия является реакцией на раздражители, содержащиеся в пищевых продуктах и пыльце растений, а также на бытовую пыль, пылевых клещей и домашних питомцев.

Врач отметила, что пищевая аллергия обычно развивается на те продукты, которые люди употребляют постоянно. «Есть продукты питания, которые мы употребляем чаще, чем другие. К ним относятся, например, молоко, яйца, птица, рыба и так далее. Именно по той причине, что мы их часто используем в рационе питания, они чаще являются причинно-значимыми аллергенами при развитии пищевых аллергий», — сказала специалист.

Максимова подчеркнула, что самым распространенным бытовым аллергеном является пыль и клещи домашней пыли. Врач посоветовала проводить влажные уборки каждый день. «Достаточно часто виновниками симптомов круглогодичной аллергии являются аллергены плесневых грибков, они живут в почве комнатных растений либо в таких местах повышенной влажности, как ванная комната», — отметила она.

Также аллергия может быть вызвана домашними животными. По словам врача, гипоаллергенных питомцев не бывает.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил о предстоящем весеннем поллинозе — аллергии — и назвал средство защиты от его крайних проявлений. Так, медик указал, что за последние два года, когда в России соблюдали масочный режим, количество обращений с тяжелыми симптомами при сезонном обострении значительно сократилось.

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Марина Совина
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