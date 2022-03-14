Склонным к аллергии людям предложили метод снижения количества симптомов

Аллерголог Болибок порекомендовал склонным к аллергии людям носить маски весной

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок напомнил о предстоящем весеннем поллинозе — аллергии — и назвал средство защиты от его крайних проявлений. Так, медик указал, что за последние два года, когда в России соблюдали масочный режим, количество обращений с тяжелыми симптомами при сезонном обострении значительно сократилось. Об этом специалист рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Я как аллерголог напоминаю, что на носу что называется весна и скоро расцветут деревья. Кое-где уже зацвели. Люди начинают ощущать, что начинается весенний поллиноз, то есть аллергия на цветения растений. Маски очень хорошо защищают от попадания пыльцы в дыхательные пути», — сообщил Болибок.

Проявления аллергии существенно снижаются, если склонный к поллинозу человек защищается на улице маской, отметил медик. «Это продемонстрировали предыдущие два года, 2020 и 2021 годы, когда был строгий масочный режим. Люди носили маски и заметно меньше было людей с ярко выраженной тяжелой аллергией», — подчеркнул аллерголог-иммунолог.

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил масочный режим в городе. «Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — написал градоначальник в своем блоге.

Власти Московской области отменяют обязательное ношение масок и социальную дистанцию. Послабление в Подмосковье распространяется на общественный транспорт и в другие места массового скопления людей. Также отменяются проверки по соблюдению ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19.

В Тамбовской области с 15 марта вслед за Москвой отменяется режим обязательного ношения масок. Ослабление коронавирусных мер стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, отмечается в сообщении властей.