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В Подмосковье вслед за Москвой отменили масочный режим

В Подмосковье отменили обязательное ношение масок и социальную дистанцию

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти Московской области отменяют обязательное ношение масок и социальную дистанцию. Об этом сообщила пресс-служба губернатора российского региона Андрея Воробьева в Telegram.

Социальную дистанцию в Подмосковье не нужно будет соблюдать в общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. Также отменяются проверки по соблюдению ограничений, которые были введены из-за ситуации с COVID-19.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил в городе масочный режим с 15 марта. По его словам, такое решение принято в связи со стабильным улучшением эпидемиологической ситуации. Градоначальник уверен, что подобное смягчение ограничений по COVID-19 поддержит бизнес в условиях санкций. Вслед за столицей об отмене обязательного ношения масок заявили в Тамбовской и Калужской областях, а также в Кузбассе.

Москва стала не первым регионом, где отменили маски. 10 февраля такое решение приняли власти Чечни, с 12 февраля использование средств индивидуальной защиты также стало носить рекомендательный характер в Удмуртии.

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Анастасия Шейкина
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