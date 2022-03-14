Еще в одном российском регионе вслед за Москвой отменят масочный режим

Власти Тамбовской области с 15 марта отменяют масочный режим

В Тамбовской области с 15 марта вслед за Москвой отменяется режим обязательного ношения масок. Соответствующее постановление подписал глава региона Максим Егоров. Информация об этом в понедельник, 14 марта, была опубликована на официальном сайте администрации российского региона.

Ослабление корнавирусных мер стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, отмечается в сообщении властей.

Кроме того, снимается ряд ограничений для бизнеса. В частности, с 15 марта на территории Тамбовской области будет разрешено курение кальянов в ресторанах и барах, а также отменят ограничения по заполняемости кафе и обязательное измерение температуры при допуске на рабочие места.

Ранее стало известно, что благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации мэр Москвы Сергей Собянин отменил обязательное ношение масок в общественных местах. Новые правила также начнут действовать с 15 марта.