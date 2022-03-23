Итальянские ученые создали мягкое тесто для хрустящей пиццы для аллергиков

Итальянские ученые из Неаполитанского университета создали тесто для пиццы без дрожжей

Итальянские ученые создали поднимающееся тесто для пиццы, которое готовится без использования дрожжей. Об этом сообщает Live Science.

Специалисты из Неаполитанского университета имени Федерико II разработали новый метод заквашивания теста для пиццы. В составе группы, которая работала над созданием теста, был материаловед Эрнесто Ди Майо, страдающий от аллергии на дрожжи.

Для изготовления теста исследователи поместили воду, муку и соль в нагретый автоклав. Затем в него закачали углекислый газ, гелий и воздух, чтобы внутреннее давление дошло до 10 атмосфер, что примерно в пять раз больше, чем в обычной скороварке. После этого тесто выпекали 10 минут при температуре 150 градусов. В течение этого времени давление постепенно снижалось. Этот способ позволил надуть внутри теста пузырьки, чтобы сделать корочку хрустящей и при этом достаточно мягкой.

Когда тесто готовится с использованием дрожжей, пузырьки появляются за счет них: они ферментируются и выделяют углекислый газ. Итальянские исследователи продолжают эксперименты. Пока они успели протестировать новую технологию на небольших кусочках теста размером с мяч для гольфа.

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