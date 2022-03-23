Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Итальянские ученые создали мягкое тесто для хрустящей пиццы для аллергиков

Итальянские ученые из Неаполитанского университета создали тесто для пиццы без дрожжей

Фото: Shutterstock

Итальянские ученые создали поднимающееся тесто для пиццы, которое готовится без использования дрожжей. Об этом сообщает Live Science.

Специалисты из Неаполитанского университета имени Федерико II разработали новый метод заквашивания теста для пиццы. В составе группы, которая работала над созданием теста, был материаловед Эрнесто Ди Майо, страдающий от аллергии на дрожжи.

Для изготовления теста исследователи поместили воду, муку и соль в нагретый автоклав. Затем в него закачали углекислый газ, гелий и воздух, чтобы внутреннее давление дошло до 10 атмосфер, что примерно в пять раз больше, чем в обычной скороварке. После этого тесто выпекали 10 минут при температуре 150 градусов. В течение этого времени давление постепенно снижалось. Этот способ позволил надуть внутри теста пузырьки, чтобы сделать корочку хрустящей и при этом достаточно мягкой.

Материалы по теме:
Кавказская пицца: почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Кавказская пицца:почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
28 октября
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы» История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
16 июня

Когда тесто готовится с использованием дрожжей, пузырьки появляются за счет них: они ферментируются и выделяют углекислый газ. Итальянские исследователи продолжают эксперименты. Пока они успели протестировать новую технологию на небольших кусочках теста размером с мяч для гольфа.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала наиболее опасные виды пиццы. Самой вредной эксперт считает «Пепперони».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Российский губернатор сообщил о прилетевшем снаряде со стороны Украины
Отечественных туристов предупредили о повышении стоимости отдыха в России
Камала Харрис обиделась на Vogue из-за своего фото на обложке номера
Компания российского олигарха допустила технический дефолт
Росздравнадзор объяснил отсутствие некоторых лекарств в аптеках
Россию лишили чемпионата мира по плаванию
Россиян отстранили от чемпионата мира по водным видам спорта
Аспирин снизил риск смерти после коронавирусной инфекции
Китай не захотел видеть у себя российских экспортеров
Названы последствия перевода расчетов с Европой за газ в рубли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.