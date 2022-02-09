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Названы самые опасные виды пиццы

Диетолог Наталья Круглова назвала «Пепперони» самой опасной пиццей

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова назвала наиболее опасные виды пиццы. Об этом сообщает «Москва 24».

Самой вредной эксперт считает пиццу «Пепперони». «Это достаточно жирный продукт за счет салями, которую добавляют в состав, — объяснила она. — Кроме того, это острый продукт, поэтому тоже не всем подойдет». По ее мнению, людям с заболеваниями пищеварительной системы следует избегать «Пепперони» и некоторых других пицц — в частности, с острым соусом или перцем халапеньо.

Круглова не рекомендует пиццу с ветчиной и грибами людям с больной поджелудочной железой, которым противопоказаны грибы. Гавайская пицца также небезвредна, поскольку в ней, как правило, используются консервированные ананасы с повышенным содержанием сахара. Людям, которые страдают рефлюкс-эзофагитом, по словам Кругловой, противопоказана пицца на пышном тесте.

Соусы и майонез существенно увеличивают калорийность пиццы и количество жиров в нем. Опять же, это повышает вкусовую привлекательность продукта. Провоцируется аппетит, и есть вероятность, что человек съест очень много

Наталья Кругловаврач-диетолог

Даже полностью здоровым людям не следует злоупотреблять пиццей, напоминает диетолог. Ее можно есть не чаще раза в неделю, позволяя себе несколько кусочков сверх этого лишь после интенсивных занятий спортом.

Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, как превратить пиццу в полезное блюдо. Для этого нужно вместо колбасы добавлять в нее мясо, отказаться от соуса и заменить тесто фаршем.

Олег Парамонов
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