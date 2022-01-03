Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Врач назвал способ превратить пиццу в полезное блюдо

Врач Исанбаев: пицца и газировка повышают уровень сахара и нагружают поджелудочную железу

Фото: Pixabay

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что произойдет с организмом, если каждый день есть пиццу. Об этом он сообщил РИА Новости.

Исанбаев заявил, что пицца является «конструктором», который можно собрать на личное усмотрение россиян. Вред этого блюда определяется тем, какой частью рациона она является, кто ее готовил и из чего. Пицца обладает высокой калорийностью, но ее можно сократить, заменив колбасу на мясо и отказавшись от соуса.

Врач также назвал и другой способ превратить пиццу в полезное блюдо: для этого можно заменить традиционное тесто на фарш. Исинбаев напомнил, что хлебопекарная мука является простыми углеводами. В результате этого пицца, особенно в сочетании с газировкой, повышает уровень сахара и нагружает поджелудочную железу.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября

Специалист рекомендовал для приготовлении пиццы использовать ржаную, цельнозерновую или рисовую муку. Если соблюсти эти рекомендации, то блюдо можно есть ежедневно. При наличии в нем жирных продуктов необходимо сократить размер порции.

«Не следует запивать покупную пиццу газированной водой: сочетание сладкого и жирного в одном приеме еды приводит к колебаниям глюкозы, нагружает поджелудочную железу и увеличивает риск набрать ненужные килограммы. У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность — им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из “здоровых” продуктов», — заключил эксперт.

Ранее ученые Мичиганского университета высчитали точный вред съеденных хот-догов. Они выяснили, что каждый из них сокращает жизнь человека на 36 минут.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил Зеленскому о готовности к ответу при «вторжении» России
Назван главный «ночной» симптом диабета
Украинский депутат отреагировал на новогоднюю речь Путина
Психиатр предложил признать болезнью зависимость от соцсетей
В России пройдут учения стратегических ядерных сил
Врач назвал способ превратить пиццу в полезное блюдо
Россияне вышли за грибами после Нового года и собрали урожай
Адель купила «по скидке» особняк Сильвестра Сталлоне
Западу дали совет помириться с Россией и создать Европу до Японского моря
В Минпросвещения прокомментировали отмену некоторых школьных предметов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter