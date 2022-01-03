Врач назвал способ превратить пиццу в полезное блюдо

Специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал, что произойдет с организмом, если каждый день есть пиццу. Об этом он сообщил РИА Новости.

Исанбаев заявил, что пицца является «конструктором», который можно собрать на личное усмотрение россиян. Вред этого блюда определяется тем, какой частью рациона она является, кто ее готовил и из чего. Пицца обладает высокой калорийностью, но ее можно сократить, заменив колбасу на мясо и отказавшись от соуса.

Врач также назвал и другой способ превратить пиццу в полезное блюдо: для этого можно заменить традиционное тесто на фарш. Исинбаев напомнил, что хлебопекарная мука является простыми углеводами. В результате этого пицца, особенно в сочетании с газировкой, повышает уровень сахара и нагружает поджелудочную железу.

Специалист рекомендовал для приготовлении пиццы использовать ржаную, цельнозерновую или рисовую муку. Если соблюсти эти рекомендации, то блюдо можно есть ежедневно. При наличии в нем жирных продуктов необходимо сократить размер порции.

«Не следует запивать покупную пиццу газированной водой: сочетание сладкого и жирного в одном приеме еды приводит к колебаниям глюкозы, нагружает поджелудочную железу и увеличивает риск набрать ненужные килограммы. У людей с заболеваниями ЖКТ возможны обострения гастрита, вздутия живота, срывы стула. У подростков жирное вместе со сладким вызывает проблемы с кожей, провоцирует частые перемены в настроении и раздражительность — им рекомендуется употреблять только ту пиццу, которая готовится из “здоровых” продуктов», — заключил эксперт.

Ранее ученые Мичиганского университета высчитали точный вред съеденных хот-догов. Они выяснили, что каждый из них сокращает жизнь человека на 36 минут.