Названы максимально информативные для точной диагностики болезней анализы

Врач Малиновская: обнаружить болезни вовремя поможет анализ крови и обследование печени

Врач-диагност Ольга Малиновская напомнила, что обнаружить заболевания вовремя поможет регулярная диспансеризация. В беседе с изданием «Доктор Питер» она назвала шесть доступных и максимально информативных анализов для точной и быстрой диагностики.

Диагност объяснила, что обнаружить болезни на ранней стадии можно даже при помощи минимального набора анализов. Для общей проверки здоровья она рекомендовала обязательно сдавать биохимический и клинический анализы крови — они позволят оценить общее состояние человека, выявить анемию, воспалительные процессы, наличие аллергии, понять, как работают внутренние органы и есть ли скрытые нарушения.

Малиновская посоветовала ежегодно проходить обследование печени и делать скрининг щитовидной железы, особенно если в анамнезе есть беспричинные перепады настроения, повышенная утомляемость, излишняя эмоциональность и изменение веса.

Еще два показателя, которые необходимо проверять регулярно — уровень гликированного гемоглобина, чтобы не упустить развитие сахарного диабета, а также коэффициент атерогенности, который позволит оценить риск возникновения атеросклероза или оценить эффективность его лечения.

В заключение Малиновская напомнила, что диспансеризацию можно пройти даже бесплатно — по полису ОМС. До 40 лет это можно сделать раз в три года, после 40 лет — ежегодно. Раз в год, по ее словам, надо проверять здоровье у терапевта, офтальмолога, стоматолога, а также у гинеколога (женщинам) и уролога (мужчинам).

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